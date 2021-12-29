AP: американский атомный авианосец останется в Средиземном море из-за ситуации с Украиной

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Американское военное руководство распорядилось оставить атомный авианосец USS Harry S. Truman в акватории Средиземного моря в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

По его словам, ранее планировалось, что авианосец типа Nimitz в составе ударной группы из пяти кораблей ВМС США направится на Ближний Восток. Однако ее маршрут был изменен ввиду необходимости обеспечения "постоянного присутствия в Европе".

Представитель оборонного ведомства уточнил, что глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ временно оставить ударную группу в акватории Средиземного моря, где она сейчас и находится. "Это нужно, чтобы обеспечить поддержку союзникам и партнерам США в регионе", - приводит AP высказывание представителя американского оборонного ведомства.

В последнее время в странах Запада и в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные заявления пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Как заявил во вторник ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, консультации России и НАТО по гарантиям безопасности пройдут в Брюсселе после встречи представителей Москвы и Вашингтона в Женеве. 26 декабря в пресс-службе Организации Североатлантического договора сообщили ТАСС, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг предложил Москве созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 января, когда в бельгийской столице будет проходить плановая сессия Военного комитета альянса на уровне начальников генштабов.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику американского госсекретаря Карен Донфрид 15 декабря.