Оппозиционные СМИ Украины назвали санкции против них результатом узурпации власти

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Украинские телеканалы "Первый независимый" и "Укрлайв", на которые во вторник были наложены санкции, назвали такое решение попыткой узурпировать власть и борьбой с независимыми медиа.

"Мы расцениваем сегодняшние события как очередную попытку украинской власти подавить любое альтернативное мнение о ситуации на Украине и использовать репрессивную машину для борьбы с независимыми СМИ. То, что происходит сейчас со свободой слова в стране, - прямой результат узурпации власти действующими управленцами", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте "Первого независимого".

Решение о санкциях телеканалы считают незаконным и обещают, что оно будет обжаловано в судах. "Если украинские суды под давлением офиса президента [Украины Владимира Зеленского] не отменят президентскую цензуру, то Европейский суд по правам человека вынесет справедливое решение, которое больно ударит по всем цензорам и "запретителям", - уверены СМИ.

Зеленский ввел во вторник в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о наложении санкций на три компании: медиахолдинг "Новости" депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака, в который входят оппозиционные каналы "112 Украина", "Ньюсуан" и "Зик", ООО "Тайм медиа", то есть телеканал "Первый независимый", ООО "Телепростир", то есть телеканал Ukrlive. Последние два принадлежат депутату Рады от ОПЗЖ Нестору Шуфричу. Меры введены на пять лет и фактически являются запретом работы телеканалов. Украинские провайдеры уже начали блокирование вещания телеканалов.

В феврале Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении к телеканалам "112 Украина", "Ньюсуан" и "Зик" и к их владельцу Козаку - соратнику главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука - санкций сроком на пять лет. Телеканалы тогда заявили, что считают указ политической расправой, а партия ОПЗЖ назвала его актом узурпации власти. После закрытия каналов журналисты создали новый канал - "Первый независимый". Он начал вещание 26 февраля. Следуя указанию властей, через час после начала эфира провайдеры отключили спутниковое вещание. 9 ноября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск о незаконности отключения телеканала "Первый независимый" и разрешил возобновить спутниковое вещание канала.