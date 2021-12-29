В Госдепе считают, что слишком рано судить об успехах на переговорах по атому с Ираном

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Администрация США считает преждевременным давать оценки относительно того, в какой степени успешно идут консультации в Вене по ядерной сделке с Ираном; Вашингтон считает, что время для достижения договоренностей истекает. Об этом заявил во вторник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Что касается Ирана, судить пока слишком рано", - ответил он на вопрос о том, согласны ли США с позитивными оценками хода переговоров. "В последние дни мы отмечали, что во время предыдущего раунда переговоров, возможно, был достигнут скромный прогресс. Но в некотором роде слишком рано говорить о том, в какой степени субстантивным мог быть этот прогресс", - добавил Прайс.

"Мы считаем, что любой прогресс, который отстает от наращивания Ираном работы над ядерной программой, является слишком медленным", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США. Он также подчеркнул, что "скоро будет слишком поздно возвращаться к взаимному соблюдению" Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Говоря о начавшемся восьмом раунде консультаций, Прайс также отметил, что "пока слишком рано судить о том, вернулся ли Иран с более конструктивным подходом". Представитель Госдепартамента добавил, что американская сторона "проводит оценки" позиции представителей Ирана в новом раунде переговоров.

В понедельник в Вене, где с апреля идут переговоры по иранской ядерной сделке, начался восьмой раунд консультаций в рамках заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению СВПД. Представители участников соглашения проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана.