Ганц обсудил с Аббасом безопасность и меры по укреплению доверия

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Бени Ганц обсудил во вторник с президентом Палестины Махмудом Аббасом вопросы координации в области безопасности и борьбы с терроризмом, а также меры по укреплению доверия между сторонами. Об этом сообщила пресс-служба израильского военного ведомства.

"Вечером 28 декабря министр обороны Бени Ганц встретился с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом для обсуждения ряда вопросов, касающихся безопасности и гражданской сферы. Ганц проинформировал Аббаса о своем намерении продолжать продвигать меры по укреплению доверия в экономической и гражданской сферах, как было определено на их предыдущей встрече. Ганц подчеркнул общую заинтересованность сторон в углублении координации в области безопасности, поддержании региональной стабильности и предотвращении террора и насилия", - говорится в заявлении.

Израильская государственная радиостанция Kan в среду сообщила, что переговоры Ганца с Аббасом состоялись в доме главы Минобороны в городе Рош-ха-Аин. Она отметила, что это первая встреча представителей сторон на территории еврейского государства с 2010 года.

В конце августа глава израильского Минобороны и президент Палестины провели переговоры в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан. Речь шла о политике в области безопасности, экономических и гражданских вопросах, написал тогда Ганц в Twitter. Эта встреча стала первым контактом на высоком уровне между Палестиной и Израилем за долгие годы.

В середине сентября, комментируя первую встречу Ганца и Аббаса, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, затронувший вопрос о перспективах возобновления прямых мирных переговоров между сторонами, выразил мнение, что "в данный момент это не актуально". Последние прямые переговоры между израильтянами и палестинцами по урегулированию длящегося десятилетиями конфликта завершились провалом в апреле 2014 года. Предшествовавший этой попытке реанимации мирного процесса дипломатический раунд 2010 года также ни к каким подвижкам не привел. С 2014 года прямые переговоры между участниками противостояния не ведутся.