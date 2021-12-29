Президент Перу дал показания по делу о нарушениях при присвоении воинских званий

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Перу Педро Кастильо сообщил во вторник, что дал показания в рамках расследования возможных нарушений при присвоении воинских званий.

"Исполняя свой конституционный долг, я принял во дворце правительства представителей прокуратуры Перу, которым ответил в качестве свидетеля на все вопросы о продвижении по службе в вооруженных силах в рамках предварительного расследования, которое проводит Генпрокуратура", - написал он в Twitter.

По словам Кастильо, "его совесть чиста", и он не собирается скрываться от правосудия.

В ноябре экс-командующий армии Перу Хосе Вискарра заявил, что правительство оказывало на него давление, чтобы добиться продвижения по службе для знакомых президента. Прокуратура начала предварительное расследование в отношении экс-министра обороны Уолтера Айалы Гонсалеса и бывшего генерального секретаря администрации президента Бруно Пачеко по подозрению в превышении полномочий.