Боррель: ЕС сожалеет о решении России ликвидировать общество "Мемориал"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Евросоюз выражает сожаление в связи с решением Верховного суда РФ о ликвидации Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом). Соответствующее сообщение разместил во вторник на своей странице в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Евросоюз выражает крайнее сожаление в связи с решением Верховного суда России о ликвидации международного "Мемориала", - написал он. По мнению Борреля, эта организация "играет важную роль в сохранении памяти о политических репрессиях и нарушениях прав человека". Он добавил, что "способность критически оценивать свое прошлое необходима для прогресса [всего] общества".

Верховный суд РФ во вторник удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение о ликвидации международного "Мемориала". Решением суда будут закрыты все отделения организации. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестны. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал", также признанного НКО-иноагентом. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали этот закон, а адвокат Мария Эйсмонт сообщила ТАСС о планах обжаловать решение Верховного суда РФ о ликвидации организации.