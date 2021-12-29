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Боррель: переговоры по российским гарантиям безопасности не должны стать "Ялтой-2"

Глава дипломатии ЕС утверждает, что Москва со своей стороны стремится к переговорам только США и России

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель счел неприемлемыми условия представленных Россией гарантий безопасности и предупредил о том, что переговоры по ним не могут проходить без участия сообщества. Свою позицию он изложил в опубликованном в среду интервью газете Die Welt.

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"Тот, кто хочет вести переговоры о будущей архитектуре безопасности в Европе, конечно, должен говорить с европейцами. Европейская безопасность - это наша безопасность, здесь речь идет о нас", - утверждал Боррель. "Об этом не могут вести переговоры только два государства, то есть США и Россия или НАТО и Россия, даже если Москва себе так это представляет", - заметил он. "Сейчас не послевоенное время. Есть некоторые европейские государства, которые не являются членами НАТО. Не должно быть "Ялты-2" (имеется в виду Ялтинская конференция союзных держав 1945 года - прим. ТАСС), а если [дойдет до переговоров], то это должны быть "Хельсинки-2", - считает глава дипломатии ЕС.

"Если Москва, как и заявлено, с января намерена обсуждать архитектуру безопасности в Европе и гарантии безопасности, то это вопрос, который касается не только Америки и России. ЕС должен участвовать в этих переговорах, такие переговоры имеют смысл только в том случае, если они будут проходить в тесной кооперации и при участии ЕС", - полагает он. "Мы не хотим и не должны быть безучастным зрителем, за спиной которого принимаются решения", - добавил Боррель, отметив, что госсекретарь США Энтони Блинкен разделяет это мнение. Глава дипломатии ЕС утверждал, что Москва со своей стороны стремится к переговорам только США и России. "Два игрока, которые между собой делят сферы влияния. Россия хочет говорить о европейской архитектуре безопасности без привлечения ЕС - это абсурд. Мы этого не приемлем", - заявил он.

Боррель заявил, что "впервые российская сторона представила свою повестку в письменной форме, а именно в форме настоящего договора". "До этого такого никогда не было. Так делают только победители - говорят, что это мои условия", - считает он. "Требования гарантий безопасности и прекращения расширения ЕС и НАТО на восток - это чисто российская повестка с совершенно неприемлемыми условиями, особенно касательно Украины", - утверждал Боррель. Он отметил, что если переговоры, как и планируется, состоятся, то на них следует обсуждать не только Украину и расширение альянса.

"Мы должны говорить обо всех нарушениях договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году. Мы не согласны со многими событиями в российской внешней политике и некоторыми событиями, которые Москва считает своим внутренним делом", - сказал глава дипломатии ЕС. Среди таких событий он назвал вопрос соблюдения прав человека в РФ и ситуацию вокруг Алексея Навального. "Такие вопросы также нужно поднимать во время переговоров с Москвой", - считает Боррель.

Коснувшись возможных уступок России, он сказал, что "будет видно". "Но мы не можем идти на компромиссы в случае с основополагающими принципами. Территориальная целостность и право суверенного государства самому решать вопрос о сотрудничестве с другими странами - эти принципы не подлежат обсуждению", - заявил Боррель.

О российских проектах

МИД РФ 17 декабря распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику лидера США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков.

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СШАРоссияБоррель, Жозеп
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