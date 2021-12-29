Боррель заявил, что скоро представит предложения по военной учебной миссии ЕС на Украине

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель намерен в скором времени представить государствам сообщества свои предложения по военной консультативной и учебной миссии ЕС на Украине. Об этом он заявил в опубликованном в среду интервью газете Die Welt .

"Мы размышляем о военной консультативной и тренировочной миссии ЕС на Украине, во время которой европейские военные инструкторы могли бы обучать руководящий состав украинской армии", - сказал Боррель. "Мы уже на месте оценили, в чем нуждаются украинцы, как конкретно мы можем помочь, сколько такая миссия будет стоить и кто мог бы принять в ней участие. Я в скором времени представлю государствам ЕС соответствующее предложение", - сообщил глава дипломатии Евросоюза.

Боррель утверждал, что ЕС уже сделал "очень много" для поддержки Киева, в том числе финансово. "Мы расширяем взаимную торговлю и активизируем наши экономические отношения. К тому же, например, я на предпоследней неделе принял решение поддержать украинскую армию дополнительными €31 млн", - заявил он. "Тем самым предполагается улучшить логистические возможности и способности по борьбе с кибератаками", - сказал Боррель. Он напомнил, что ЕС на месте помогает реформировать гражданский сектор безопасности Украины. "Это помогает ей лучше противостоять угрозам внутри и извне", - полагает политик.

Глава дипломатии ЕС также утверждал, что "европейские и американские разведслужбы рассматривают все возможные сценарии" развития ситуации вокруг Украины. По версии Борреля, "военное вторжение [на Украину] полностью нельзя исключать, но есть и многие другие сценарии, которые беспокоят, даже если они и не столь экстремальные".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций со стороны Украины для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.