Оппозиция считает, что Зеленский вводит незаконные санкции ради укрепления своей диктатуры

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вводит незаконные санкции против оппозиции, чтобы зачистить информационное пространство ради укрепления своей преступной диктатуры. С таким заявлением выступила в среду парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), комментируя указ Зеленского, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 28 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"Это решение призвано уничтожить телеканалы "Первый независимый" и UkrLive, а также медиахолдинг "Новости", который был учрежден журналистами закрытых Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Эти каналы всегда оставались оппозиционными, а их аудиторией преимущественно были русскоязычные граждане Украины, прежде всего на юго-востоке страны", - отмечается в заявлении.

По убеждению ОПЗЖ, "это открытый плевок в лицо европейским политикам и журналистам, которые заявляли о недопустимости расправы над СМИ, но главное - это очередное надругательство над Конституцией Украины, расправа над свободой слова". Оппозиция отмечает, что никаких правовых оснований для такого решения не существует и не может существовать. "Телеканалы "Первый независимый" и UkrLive являются украинскими юридическими лицами, поэтому действие закона "О санкциях" на них не распространяется. Законы и Конституция Украины (статья 62) прямо запрещают ограничение прав и свобод граждан, пока их виновность не доказана в законном порядке и не установлена решением суда. Никакими указами президента без решения суда не может быть прекращена деятельность телевизионных каналов", - подчеркивается в документе.

ОПЗЖ считает, что "это решение содержит все признаки преступления, предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса Украины "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". "Решение полностью обанкротившегося, случайного человека, оказавшегося в кресле украинского президента, легко объяснить: катастрофическое обнищание граждан, уничтожение экономики, провал борьбы с пандемией, многочисленные случаи откровенной коррупции и воровства, а также необъяснимые, с точки зрения здорового человека, бредовые инициативы власти наподобие постановки женщин на воинский учет постоянно становятся объектами справедливого анализа независимых СМИ", - сказано в заявлении.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что "очередной акт глумления над свободой слова обусловлен полной беспомощностью власти Зеленского и его пропаганды, которой требуются диктатура, узурпация власти и полное подавление инакомыслия". "Это агония власти Зеленского, который не может управлять Украиной с помощью конституционных инструментов. Очередная расправа над СМИ - проявление трусости и беспомощности, и за это придется нести уголовную ответственность", - заявила ОПЗЖ.

Борьба с оппозиционными СМИ

Зеленский ввел во вторник в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о наложении санкций на три компании: медиахолдинг "Новости" депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, в который входят оппозиционные каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK, ООО "Тайм медиа", то есть телеканал "Первый независимый", ООО "Телепростир", то есть телеканал Ukrlive. Последние два принадлежат депутату Рады от ОПЗЖ Нестору Шуфричу. Меры введены на пять лет и фактически являются запретом работы телеканалов. Украинские провайдеры уже начали блокирование вещания телеканалов.

В феврале Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK и к их владельцу Козаку - соратнику главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука - санкций сроком на пять лет. Телеканалы тогда заявили, что считают указ политической расправой, а партия ОПЗЖ назвала его актом узурпации власти. После закрытия каналов журналисты создали новый - "Первый независимый". Он начал вещание 26 февраля. Следуя указанию властей, через час после начала эфира провайдеры отключили спутниковое вещание. 9 ноября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск о незаконности отключения телеканала "Первый независимый" и разрешил возобновить его спутниковое вещание.