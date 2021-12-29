СМИ: США наращивают опасную военную активность вблизи материкового Китая

ПЕКИН, 29 декабря. /ТАСС/. США наращивают разведывательную и иную военную активность вблизи границ материкового Китая. Об этом пишет в среду пекинская газета Global Times, ссылаясь на мнение ряда китайских аналитиков.

"По данным мониторинга Китайского аналитического центра, военные США ведут чрезвычайно интенсивные операции около Китая, включая близкую воздушную разведку, учения авианосных групп и действия субмарин за прошедший год", - говорится в материале издания. Китайские военные эксперты считают, отмечается далее, что вся эта активность создает высокую степень угрозы и риски для безопасности Китая в прилегающих регионах, включая Южно-Китайское море и Тайваньский пролив.

На фоне подписания президентом США Джо Байденом оборонного бюджета на 2022 финансовый год, предусматривающего увеличение военных расходов, в том числе в отношении КНР, аналитики предсказывают дальнейшее наращивание военной активности Соединенных Штатов "с прицелом на Китай". В связи с этим, подчеркивается далее, и Китаю также следует продолжать свои усилия по защите национального суверенитета и территориальной целостности "путем укрепления своего оборонного строительства и повышения боеготовности войск".

Особое беспокойство в Пекине, отмечает газета, вызывает интенсификация американских операций в Южно-Китайском море, включая близкую разведку, проходы американских военных кораблей через Тайваньский пролив, размещение сил передового базирования, операции по стратегическому сдерживанию и операции под прикрытием так называемой свободы судоходства, деятельность по обустройству поля боя и другие подобные действия.

При этом, как отметил в интервью газете китайский эксперт в области ВВС Фу Цяньшао, военная активность сил США "бьет все рекорды не только в количественном отношении, но и в том плане, насколько все это проводится близко к Китаю". "Эта провокационная активность направлена на получение разведывательных данных о Народно-освободительной армии Китая и подготовку США к потенциальному крупному военному конфликту с Китаем", - считает эксперт.

"США рассматривают Китай как своего первостепенного оппонента и пытаются подавить его во всех отношениях, включая военную сферу", - убежден китайский военный аналитик Сун Цзунпин, мнение которого также приводит Global Times. "Мы должны укреплять нашу обороноспособность с тем, чтобы быть в состоянии защитить себя", - резюмирует он.