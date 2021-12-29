Глава ЛНР назвал одним из главных достижений года голосование жителей на выборах в Госдуму

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал одним из главных достижений года голосование жителей республики на выборах в Госдуму.

"Я бы назвал этот год одним из самых интеграционных в истории Луганской народной республики. Наши жители, получившие российское гражданство, впервые приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы. Это стало для всего мира наглядным доказательством того, что гуманитарное сотрудничество республик Донбасса с Россией не остановить", - сказал он в интервью агентству Луганскинформцентр.

По словам Пасечника, свои конституционные права участием в выборах реализовали тысячи жителей ЛНР. "Этому предшествовала огромная работа общественных организаций, самих общественников. Мы справились достойно, поэтому в очередной раз выражаю слова огромной благодарности всем, кто был задействован в организации и проведении избирательного процесса на нашей территории", - сказал глава ЛНР.

После выборов, продолжил Пасечник, общественность республики выступила с предложением создания движения сторонников партии "Единая Россия".

"Инициатива была поддержана. Немногим больше месяца понадобилось, чтобы число сторонников превысило 10 тыс. человек, и в конце ноября жители республики - граждане России - начали получать партийные билеты. Членский билет был вручен и мне, как вы знаете, - подчеркнул глава ЛНР. - Все это делает нас не просто гражданами России, а полноправными участниками ее внутриполитической жизни. Это большая ответственность и честь".

Сотрудничество ЛНР и ДНР

ЛНР и ДНР планируют наладить тесное сотрудничество между предприятиями республик, а также синхронизировать законодательства, сообщил Пасечник.

Он отметил, что в соответствии с программой социально-экономического развития на 2022-2024 годы, принятой республиками, уже были упразднены таможенные барьеры и создана зона единого таможенного пространства.

"Мы нацелены наладить тесную кооперацию между нашими предприятиями, завершить синхронизацию законодательства двух республик, увеличить объемы сельхозпродукции, модернизировать угольную отрасль, оказать поддержку малому и среднему бизнесу", - сказал Пасечник.

По словам главы ЛНР, согласно программе, к 2024 году средняя зарплата в республиках должна составить 35 тыс. рублей, а пенсия - 13,8 тыс. рублей. Кроме того, предполагается создать 70 тыс. новых рабочих мест, восстановить около 1 тыс. многоквартирных домов и 240 социальных объектов, поврежденных в результате обстрелов.