СМИ: женщины в Кабуле обратились к Байдену с призывом разморозить госрезервы Афганистана

ТЕГЕРАН, 29 декабря. /ТАСС/. Десятки женщин провели в среду в Кабуле акцию протеста против действий США, заморозивших государственные резервы Афганистана. Об этом сообщил афганский телеканал TOLOnews.

По его сведениям, плакаты участниц акции содержали призывы к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену разморозить заблокированные средства.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной. По данным ООН, в настоящее время 22,8 млн афганцев (все население страны - около 39 млн человек) постоянно недоедают, а 8,7 млн жителей голодают. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% (из $9,4 млрд) афганских госрезервов, поскольку их значительная часть заморожена США. Руководство "Талибана" уже несколько раз обращалось к Вашингтону с просьбой разморозить средства, однако, как заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших шагов талибов.