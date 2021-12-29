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Кризис на Украине

Глава ЛНР считает, что Киеву и его "кураторам" выгоден конфликт в Донбассе

Леонид Пасечник добавил, что в уходящем году ситуация на линии соприкосновения обострилась

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Конфликт в Донбассе выгоден Киеву и его кураторам в Вашингтоне, и они намерены его поддерживать. Такое мнение высказал в среду глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в интервью агентству Луганскинформцентр.

"Очевидно, что Киеву, а вернее его заокеанским кураторам, выгоден конфликт в Донбассе. Они намерены его поддерживать, а не завершать. Зеленский мало что решает сегодня у себя в стране. Все ключевые решения принимаются в Вашингтоне", - сказал Пасечник.

Он добавил, что в уходящем году ситуация на линии соприкосновения обострилась. "Если в прошлом году ВСУ (Вооруженные силы Украины - прим. ТАСС) 238 раз обстреляли республику, то за 11 месяцев текущего года было зафиксировано 522 обстрела, то есть цифра выросла более чем в два раза", - пояснил глава ЛНР.

По его словам, увеличилось и число жертв в рядах военнослужащих Народной милиции. "Почти все погибшие и раненые - результат прицельного снайперского огня вооруженных формирований Украины", - подчеркнул Пасечник. Он добавил, что среди мирного населения погиб один человек и 13 ранены. Повреждено свыше сотни объектов инфраструктуры, пять из них разрушены полностью.

"После крайнего заседания контактной группы у нас появилась слабая надежда, что Киев вернется к исполнению договоренностей об усилении перемирия от 22 июля 2020 года. Посмотрим на практические действия. Если Киев не будет совершать медийные провокации касательно соблюдения упомянутых договоренностей и инициировать обстрелы, то бессрочное перемирие будет сохраняться. С момента вступления в силу прошлогодних договоренностей мы строго придерживаемся их: открываем только ответный огонь - при строгом соблюдении всех условий его открытия. Не будет обстрелов - не будет и ответного огня", - сказал он.

В республиках Донбасса неоднократно выражали обеспокоенность последними заявлениями военного руководства Украины и отмечали, что они заставляют усомниться в приверженности Киева соблюдению режима прекращения огня.

Дополнительные меры по контролю за перемирием

В Донбассе с июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае нарушения допускается только в случае прямого приказа командования после разбирательства в рамках координационного механизма. Однако Киев отказался выполнять это требование. В сентябре этого года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прямо заявил об отсутствии у подчиненных ему командиров подразделений ограничений на открытие ответного огня, отметив, что такие решения принимаются на месте.

Дезавуирование этого заявления украинским командованием является одним из требований, которые выдвигают представители Донецкой и Луганской народных республик в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины при обсуждении вопросов безопасности.

Теги
УкраинаСШАКризис на УкраинеПасечник, Леонид Иванович
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