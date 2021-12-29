Погранохрана Польши заявила, что мигранты не пытались пересечь границу за истекшие сутки

ВАРШАВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пограничная охрана Польши во вторник не зафиксировала ни одной попытки мигрантов прорваться через границу с Белоруссией. Об этом сообщается в среду в Twitter погранохраны.

"Вчера, то есть 28 декабря, на границе не зафиксировано ни одной попытки нелегального перемещения на территорию Польши", - говорится в сообщении. Польские пограничники видели на белорусской стороне несколько групп мигрантов, состоящих примерно из 30 человек, которые выходили на линию границы, однако не предпринимали попыток перейти на польскую сторону.

С начала 2021 года мигрантами было совершено около 40 тыс. попыток перейти польско-белорусскую границу, с начала декабря - около 1 200.