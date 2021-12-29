Высший государственный совет Ливии ожидает, что выборы пройдут в середине 2022 года

ТАСС, 29 декабря. Высший государственный совет (ВГС) Ливии ожидает, что президентские и парламентские выборы в стране состоятся в середине 2022 года. Об этом сообщил в среду официальный представитель ВГС Мухаммед Абдель Насер.

"ВГС исключает проведение выборов 24 января следующего года и ожидает, что они пройдут в середине 2022 года", - указал Абдель Насер, слова которого привел ливийский телеканал Libya Al Ahrar. Представитель ВГС добавил, что выборы в стране могут состояться в указанный срок "при условии, если все [ливийские] политические силы проявят добрую волю".

По мнению Абдель Насера, "избирательные законы были приняты Палатой представителей (парламентом) Ливии в одностороннем порядке, они не соответствуют достигнутому политическому соглашению и не могли привести к свободным и справедливым выборам".

22 декабря Высшая избирательная комиссия Ливии официально объявила о переносе выборов, которые были намечены на 24 декабря, и рекомендовала провести первый тур новых выборов главы государства 24 января 2022 года. Избирком отметил, что окончательное решение о новых сроках парламентских и президентских выборов в стране должна принять Палата представителей. Согласно заявлению избиркома, ливийский парламент до предложенной даты должен принять необходимые меры по устранению форс-мажорных обстоятельств, препятствующих завершению избирательного процесса.

Во вторник Палата представителей Ливии не согласилась с инициативой Высшей избирательной комиссии об отсрочке парламентских и президентских выборов в стране всего на один месяц "по соображениям безопасности". Однако конкретную дату новых выборов ливийские парламентарии до сих пор не предложили.