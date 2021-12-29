Свыше 23 тыс. граждан Белоруссии попросили в Польше убежища с августа 2020 года

ВАРШАВА, 29 декабря. /ТАСС/. Свыше 23 тыс. белорусских граждан попросили в Польше убежища с августа 2020 года. Об этом сообщил в среду в интервью агентству PAP представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.

"С августа 2020 года до 26 декабря 2021 года свыше 23 тыс. белорусов приехали в Польшу с просьбой о помощи и защите от политических репрессий в их стране", - сказал он. "Жертвы репрессий в Белоруссии прибывают в Польшу почти ежедневно", - утверждал Жарын.

Чиновник отметил при этом, что "Польша, как и любое другое государство, должна проводить свою миграционную политику в соответствии с [собственными] правилами и принципами". "Нет и не может быть согласия на нелегальную массовую миграцию. Эти процессы должны основываться на принципах хозяина, то есть Польши", - пояснил Жарын.

В Белоруссии в августе 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла оппозиционер Светлана Тихановская. Она не признала результаты выборов и выехала в Литву. Постепенно вокруг нее сформировалась группировка оппозиционеров, устремившихся вслед за своим лидером в балтийскую республику.