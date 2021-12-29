В Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики захватили военнослужащего

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Диверсионная группа украинских силовиков похитила военнослужащего Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в среду сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"27 декабря украинская диверсионная группа сил спецопераций в нарушение действующих договоренностей похитила военнослужащего Народной милиции ЛНР. На месте, где находился наш боец, обнаружены следы борьбы и крови, что свидетельствует о применении в отношении него действий насильственного характера", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.

По данным ведомства, в отношении похищенного военнослужащего применяется физическое и моральное воздействие, а также используются запрещенные медикаменты для принуждения к даче ложных показаний. В ЛНР отмечают, что новый акт агрессии совершен киевскими силовиками на фоне того, как украинская делегация в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе "инициирует очередное перемирие, пытаясь ввести в заблуждение международное сообщество своими мнимыми устремлениями к миру".

В Народной милиции ЛНР уточнили, что действия украинских диверсантов повторяют предыдущие два похищения - представителя Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка в октябре и военнослужащего Народной милиции в ноябре. Все эти вопиющие нарушения украинской стороны, подчеркнул Филипоненко, являются "результатом бездействия ОБСЕ" и отсутствия должной реакции руководства Специальной мониторинговой миссии. "Призываем международных наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать очередной вопиющий факт нарушения перемирия, повлекший за собой похищение военнослужащего Народной милиции, а также содействовать его возвращению", - говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба командования силовой операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщила о задержании военнослужащего ЛНР.

Обострение ситуации в Донбассе

В Донбассе с конца февраля, несмотря на действие дополнительных мер по контролю за перемирием, возобновились интенсивные перестрелки. Ситуация обострилась после захвата 13 октября украинскими силовиками офицера представительства ЛНР в СЦКК. В ДНР и ЛНР отмечают, что Киев целенаправленно провоцирует эскалацию конфликта.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.

После заседания контактной группы 22 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что стороны договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня. Министерство обороны Украины со своей стороны заверило, что вооруженные силы страны будут "последовательно и неукоснительно" соблюдать режим прекращения огня, в том числе "относительно условий открытия огня в ответ".

В ЛНР отметили, что заявления Украины о готовности соблюдать режим тишины не содержат четких сигналов для военных на местах, а глава ДНР Денис Пушилин рассказал ТАСС, что слова официального Киева остаются лишь лозунгами.