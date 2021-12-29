В МИД ЛНР считают, что Киев хочет созвать контактную группу для проформы

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Предложение украинской делегации провести внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не подкрепляется реальными намерениями Киева достигнуть каких-либо договоренностей и носит лишь имитационный характер. Об этом в среду заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

"Предложение первого заместителя главы украинской делегации [Андрея Костина], направленное в адрес координатора контактной группы, не имеет ни реального обоснования, ни проекта решения, то есть носит явно имитационный характер", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.

Дейнего рассказал, что украинская делегация, не сумев разъяснить свое предложение о проведении 28 декабря внеочередного заседания подгруппы по безопасности, решила инициировать встречу теперь уже контактной группы. Однако представители Киева снова не направили ни обоснований такого заседания, ни конкретных предложений для рассмотрения участниками переговоров. По словам полпреда ЛНР, единственным возможным объяснением пустых инициатив Украины является "достижение "медийного эффекта", направленного на формирование у "западных кураторов" устойчивого образа "стремления Украины к миру", а также информационного фона для оправдания возможного срыва Киевом перемирия". "Повторная попытка украинской стороны навязать пустую беспредметную встречу только усиливает ощущение, что вся эта информационная кампания направлена на отвлечение внимания общественности от возможной подготовки реальных вооруженных провокаций на линии разграничения", - заключил он.

Глава МИД Донецкой народной республики (ДНР), представитель республики на минских переговорах Наталья Никонорова со своей стороны подчеркнула, что для проведения внеочередного заседания Киев должен вынести на повестку реалистичные и конструктивные предложения. "Неуемное рвение украинской стороны к проведению пустых заседаний уже вызывает не только недоумение, но и сомнения в адекватности идеологов такой настойчивости, - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД ДНР. - Наша позиция остается неизменной: мы видим смысл и готовы на согласование возможности проведения внеочередных переговорных сессий только после того, как получим и изучим предметные предложения от украинской стороны как от инициатора встречи".

Ранее украинская делегация без видимых причин предложила созвать внеочередное заседание подгруппы по безопасности. В ДНР и ЛНР заявили, что Киев может скрывать за пустыми мирными инициативами подготовку к военным провокациям в Донбассе.

Обострение ситуации в Донбассе

В Донбассе с конца февраля, несмотря на действие дополнительных мер по контролю за перемирием, возобновились интенсивные перестрелки. Ситуация обострилась после захвата 13 октября украинскими силовиками офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В ДНР и ЛНР отмечают, что Киев целенаправленно провоцирует эскалацию конфликта.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.

После заседания контактной группы 22 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что стороны договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня. Министерство обороны Украины со своей стороны заверило, что вооруженные силы страны будут "последовательно и неукоснительно" соблюдать режим прекращения огня, в том числе "относительно условий открытия огня в ответ".

В ЛНР отметили, что заявления Украины о готовности соблюдать режим тишины не содержат четких сигналов для военных на местах, а глава ДНР Денис Пушилин рассказал ТАСС, что слова официального Киева остаются лишь лозунгами.