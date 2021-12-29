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Кабмин ФРГ подтвердил, что глава МИД Бербок в скором времени хочет встретиться с Лавровым

Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер также заявил, что между Западом и Россией запланированы переговоры "на платформе ОБСЕ"

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок намерена в скором времени встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым. Это подтвердил в среду на брифинге представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

"Глава МИД ФРГ [Анналена Бербок] заявила о намерении вскоре встретиться с [главой МИД России Сергеем] Лавровым", - сказал Бюхнер. По его словам, между Западом и Россией запланированы также переговоры "на платформе ОБСЕ".

Ранее Лавров сообщил, что новая глава МИД ФРГ Бербок приняла приглашение посетить Россию.

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Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссия
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