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Палестино-израильский конфликт

Израильтянин ранен в результате выстрелов со стороны сектора Газа

Израильская армейская пресс-служба сообщила, что было получено сообщение об атаке с использованием огнестрельного оружия из северной части сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 декабря. /ТАСС/. Израильтянин получил в среду ранения в результате стрельбы, открытой неизвестными со стороны сектора Газа. Об этом сообщила израильская армейская пресс-служба.

"Было получено сообщение об атаке с использованием огнестрельного оружия из северной части сектора Газа", - говорится в заявлении. Военные добавили, что "в результате [атаки] был легко ранен израильский мирный житель".

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между еврейским государством и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.

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Палестино-израильский конфликтИзраиль
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