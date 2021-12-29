Израильтянин ранен в результате выстрелов со стороны сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 декабря. /ТАСС/. Израильтянин получил в среду ранения в результате стрельбы, открытой неизвестными со стороны сектора Газа. Об этом сообщила израильская армейская пресс-служба.

"Было получено сообщение об атаке с использованием огнестрельного оружия из северной части сектора Газа", - говорится в заявлении. Военные добавили, что "в результате [атаки] был легко ранен израильский мирный житель".

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между еврейским государством и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.