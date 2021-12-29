Танки поразили военные посты ХАМАС в Газе в ответ на ранение израильтянина

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 декабря. /ТАСС/. Израильские танки поразили артиллерийским огнем несколько военных постов радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ранение ранее в тот же день израильтянина из огнестрельного оружия у границы с палестинским анклавом, сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на ранение израильского гражданского лица [у границы с сектором Газа] танки Армии обороны Израиля нанесли удары по военным постам ХАМАС на севере сектора Газа", - говорится в заявлении военных.

Государственная израильская радиостанция Kan сообщает, что ранения в результате обстрела со стороны сектора Газа в среду получил ранения гражданский подрядчик министерства обороны, занятый на работах по обслуживанию забора безопасности.

В первой декаде декабря Минобороны Израиля отчиталось о завершении работ по возведению 65-километрового заграждения вокруг сектора Газа. Пограничное сооружение включает подземный компонент с датчиками, наземное ограждение, военно-морской барьер, радиолокационные системы и командно-диспетчерские пункты для предотвращения проникновения радикалов из сектора Газа на территорию Израиля, указала тогда пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.

Ранее в среду израильтянин получил ранения в результате стрельбы, открытой неизвестными со стороны сектора Газа, сообщила израильская армейская пресс-служба. 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между еврейским государством и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.