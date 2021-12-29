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Встреча Путина и Лукашенко

В Санкт-Петербурге проходит встреча Лукашенко и Путина

По данным агентства БелТА, после встречи президенты планируют сыграть в хоккей
© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Санкт-Петербурге в среду. Об этом сообщает в среду агентство БелТА.

"Встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества", - говорится в сообщении. По данным агентства, после встречи президенты планируют сыграть в хоккей.

Сообщается также, что перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияСанкт-ПетербургВстреча Путина и Лукашенко
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