В Санкт-Петербурге проходит встреча Лукашенко и Путина

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Санкт-Петербурге в среду. Об этом сообщает в среду агентство БелТА.

"Встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества", - говорится в сообщении. По данным агентства, после встречи президенты планируют сыграть в хоккей.

Сообщается также, что перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко.