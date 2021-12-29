ОПЗЖ заняла второе место в рейтинге партий Украины

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) занимает второе место в партийном рейтинге на Украине, сократив до 1,4% отрыв от его лидера - президентской "Слуги народа". Такие данные декабрьского опроса обнародовал в среду Киевский институт социологии и гражданского общества.

"Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную раду, среди тех, кто определился и будет голосовать, "Слугу народа" поддержали бы 18% опрошенных, "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 16,6%, "Европейскую солидарность" экс-президента Петра Порошенко - 16,1%", - говорится в материалах опроса.

Помимо этих трех партий, в парламент прошли бы еще три: "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 11,8%, Партия Разумкова - с 5,8%, "Сила и честь" экс-главы СБУ Игоря Смешко - с 5%. Остальные политические силы, согласно данным этого опроса, не преодолели бы пятипроцентный проходной барьер.

Согласно предыдущим опросам Киевского института социологии и гражданского общества, разрыв между ОПЗЖ и "Слугой народа" составлял порядка 2-3%.

Опрос проводился институтом с 24 по 28 декабря во всех регионах Украины. В нем приняли участие три тысячи жителей страны. Статистическая погрешность не превышает 2,8%.

Очередные выборы в парламент Украины пройдут в октябре 2023 года.