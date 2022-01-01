Узбекистан наметил основные приоритеты в ШОС на 2022 год

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Узбекистан, председательствующий в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), планирует в 2022 году провести более 80 международных мероприятий, разработать программу развития внутрирегиональной торговли и усилить взаимодействие стран в сфере безопасности.

В качестве приоритетов Узбекистан наметил активизацию экономического сотрудничества и укрепление потенциала организации в сфере безопасности. Ташкент намерен расширить повестку ШОС за счет новых направлений, таких как создание механизмов по развитию цифровых технологий и инноваций. Актуальным в условиях продолжающейся пандемии остается укрепление диалога в сфере здравоохранения.

Власти страны разработали специальную дорожную карту и концепцию своего председательства. "Нет сомнений в том, что все мероприятия в рамках председательства Узбекистана в ШОС будут проведены на самом высоком уровне", - отметил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов. Следующее заседание Совета глав государств ШОС пройдет 15-16 сентября в Узбекистане, что, по словам Камилова, открывает возможность по-новому реализовать потенциал организации, укрепить ее роль и значение.

В сентябре 2021 года на саммите в Душанбе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозначил приоритеты и задачи председательства. В их числе укрепление потенциала и авторитета организации, активизация усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе, сокращение бедности и обеспечение продовольственной безопасности. Узбекистан выступил за разработку плана развития внутрирегиональной торговли, который будет включать меры по устранению торговых барьеров, сближению техрегламентов и цифровизации таможенных процедур. Мирзиёев предложил учредить экспертный форум по информационной безопасности и ввести институт посла доброй воли ШОС. Среди приоритетов также названы принятие программы промышленной кооперации, подготовка межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере туризма и программы инфраструктурного развития на пространстве ШОС.

В связи с напряженностью в Афганистане Мирзиёев отметил необходимость единого подхода к ситуации в этой стране, а также предложил регулярно проводить встречи высокого уровня в формате ШОС - Афганистан, выразив готовность организовать первую из них в Ташкенте. Как сообщил национальный координатор Узбекистана по делам ШОС Рахматулла Нуримбетов, республика уже начала подготовку к этой встрече, ее проведение ожидается в этом году.

17 сентября 2021 года по итогам заседания Совета глав государств ШОС председательство в организации перешло от Таджикистана к Узбекистану. Как отметил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Россия рассчитывает, что Узбекистан как страна-председатель успешно справится с вызовами, стоящими перед организацией. Ранее Узбекистан трижды председательствовал в ШОС - в 2004, 2010 и 2016 годах.