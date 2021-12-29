В ЛНР назвали ложью утверждения Киева о переходе на его сторону защитника республики

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Утверждения Киева о том, что военнослужащий Луганской народной республики (ЛНР) перешел на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются дезинформацией. Об этом заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

"Украинская сторона лжет, распространяя информацию о якобы самостоятельном переходе на сторону ВСУ военнослужащего Народной милиции ЛНР", - цитирует ее в среду агентство Луганскинформцентр.

"Пытаясь прикрыть свое преступление, украинская сторона в информационном поле распространяет недостоверную информацию, мотивируя тем, что военнослужащий [ЛНР], "будучи в сильном наркотическом опьянении", "самостоятельно" перешел линию соприкосновения. Конечно, это не соответствует действительности", - подчеркнула она.

В ночь на вторник пресс-служба командования силовой операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе сообщила, что украинские военные задержали военнослужащего ЛНР. По их данным, он якобы "в состоянии сильного алкогольного опьянения перешел через линию соприкосновения в сторону украинских позиций в Луганской области, после чего был задержан и передан представителям Службы безопасности Украины".