Власти Женевы позаботятся о наилучших условиях для консультаций РФ и США

ЖЕНЕВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Власти Женевы приветствуют выбор Россией и США этого города для двусторонних консультаций и позаботятся о том, чтобы дискуссии проходили в наилучших условиях. Об этом заявила в среду ТАСС министр кантонального правительства Натали Фонтане, в ведении которой находятся международные связи.

Отвечая на вопрос о том, как власти Женевы оценивают запланированное на 10 января проведение в этом городе российско-американских консультаций по гарантиям безопасности, Фонтане сказала: "Государственный совет (кантональное правительство - прим. ТАСС) рад тому, что российская и американская делегации выбрали Женеву для проведения этих новых дискуссий между двумя странами. Этот выбор является честью для нашего кантона и его давней приверженности мирному и конструктивному диалогу между государствами". "Мы позаботимся о том, чтобы дискуссии могли проходить в наилучших условиях, в соответствии в давней швейцарской традицией добрых услуг", - заключила министр.

Ранее официальный представитель МИД Швейцарии Элиза Рагги заявила ТАСС, отвечая на вопрос о планируемых на 10 января в Женеве консультациях России и США, что "Швейцария готова предлагать свои добрые услуги, когда они полезны и желательны". "Это также включает выполнение роли принимающей страны или содействие переговорам и встречам", - констатировала она.

Как сообщил во вторник ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется, пройдут 10 января в Женеве. "В Женеве пройдет встреча, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - 10 января - основной день для двусторонних российско-американских консультаций, которые, как мы надеемся, трансформируются в переговоры по нашим проектам соглашений".

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.