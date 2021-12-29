Более половины украинцев считают, что Зеленский плохо справляется со своей работой

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Более 50% украинцев считают, что президент Владимир Зеленский плохо справляется со своими обязанностями, а также осуждают его причастность к созданию офшорных компаний. Такие данные опроса обнародовал в среду Киевский институт социологии и гражданского общества.

В ответ на вопрос, насколько Зеленский справляется со своими обязанностями на посту президента, 55,6% сказали, что плохо, 32,2% - ни хорошо, ни плохо, 4,5% - хорошо, а 7,7% затруднились ответить.

При этом большинство украинцев знает о журналистском расследовании на основе материалов Pandora Papers, а именно о причастности Зеленского к созданию сети минимум из 10 офшорных компаний, из-за которых украинский бюджет недополучил значительные налоговые отчисления "Квартала 95", основателем которого является президент, и других компаний. Утвердительно на вопрос о том, известны ли эти факты, ответили 73,8% опрошенных, 26,2% сказали, что не знают об этом.

Среди участников опроса 70,6% украинцев также знают об участии офшорных компаний Зеленского в выведении $41 млн Приватбанком, бывшим акционером которого является украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Комментируя эту информацию, 87,5% опрошенных сказали, что причастность высших должностных лиц к офшорам недопустима.

Опрос проводился институтом с 24 по 28 декабря по заказу американской компании West market industrial во всех регионах Украины. В нем приняли участие три тыс. жителей страны. Статистическая погрешность не превышает 2,8%.

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название Pandora Papers. Консорциум журналистских расследований выступил с утверждением, кроме прочего, что Зеленский и его ближайшее окружение (в том числе глава Службы безопасности Украины) могли быть причастны к переводам в 2012 году $40 млн от структур, связанных с Коломойским.