Пограничники Украины за год не пустили в страну 6,4 тыс. россиян

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Украина в нынешнем году отказала во въезде 6,4 тыс. россиян, что составляет 15% от общего числа граждан, которых не впустили в страну. Об этом в среду сообщила государственная пограничная служба Украины на своем официальном сайте.

"В пропуске на Украину охранники границы отказали более 42 тыс. человек, этот показатель вырос в 1,7 раза, в частности по поддельным документам пытались пересечь госрубеж 1,2 тыс. нарушителей. Более 15% - 6,4 тыс. человек - непропущенных на Украину - граждане РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в течение года украинские пограничники "реагировали на угрозы наращивания Россией военного присутствия вблизи Украины и миграционный кризис на границе между Белоруссией и ЕС".

В целом Госпогранслужба Украины отметила увеличение пассажиропотока. "За 11 месяцев через государственную границу - как на въезд, так и на выезд - пограничники оформили 35,4 млн человек, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2020 года. На 12% увеличилось количество оформленных транспортных средств - почти 7,3 млн единиц", - уточнили в ведомстве.

Сообщается также, что в страну не пустили 8,8 тыс. потенциальных мигрантов - в 1,8 раз больше прошлогоднего показателя. Около 12,3 тыс. нелегалов были задержаны, в том числе за нарушение правил пребывания в стране. Кроме того, украинское ведомство отчиталось, что за 11 месяцев изъяло почти 600 единиц оружия, 29 тыс. боеприпасов, 36 кг взрывчатых веществ, 700 кг наркотических средств, а также выявило почти 1,3 тыс. поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.