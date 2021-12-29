ЕС обеспокоен задержанием в Гонконге руководителей оппозиционного издания Stand News

БРЮССЕЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Евросоюз считает, что ситуация со свободой прессы в Гонконге ухудшилась после задержания семи бывших и действующих руководителей оппозиционного интернет-издания Stand News. Об этом в среду сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в своем Twitter.

"Рейд против Stand News и арест семи человек означает дальнейшее ухудшение ситуации со свободой прессы в Гонконге. Уважение прав человека и основных свобод является центральным для основного закона и принципа "одна страна - две системы". Свобода СМИ - ключ к этим правам и свободам", - написал Стано.

29 декабря свыше сотни полицейских на основании судебного ордера провели обыски в офисе Stand News, изъяв компьютеры, документацию и журналистские материалы. Одновременно были задержаны семь бывших и действующих руководителей этого онлайн-издания, в квартирах которых тоже прошли обыски. Они подозреваются в сговоре с целью публикации подстрекательских материалов, которые, как утверждается, направлены на разжигание ненависти и насилия в обществе.

Основанный в 2014 году Stand News является новостным порталом на китайском языке, который критикует действия властей. Это издание выступало в поддержку участников массовых антиправительственных протестов 2019 года.