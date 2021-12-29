Президент Казахстана подписал закон об отмене смертной казни

НУР-СУЛТАН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросу отмены смертной казни. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы республики.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни", - говорится в сообщении.

Изменения разработаны в соответствии со Вторым факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни. Казахстан ратифицировал этот протокол в январе 2021 года.

Поправки в законодательство предлагают исключить смертную казнь из всех статей уголовного кодекса республики. Так, статья 47 "Смертная казнь" как исключительная мера наказания исключается полностью. Устанавливается запрет на условно-досрочное освобождение лиц, приговоренных к смертной казни, которым после принятия закона исключительная мера наказания будет заменена лишением свободы в пределах санкции, по которой было осуждено лицо. Таким образом, самым суровым наказанием в Уголовном кодексе будет пожизненное лишение свободы.

Действующая норма законодательства

В действующем Уголовном кодексе Казахстана смертная казнь предусмотрена по 17 статьям. При этом во всех случаях суд имеет альтернативу в виде пожизненного лишения свободы.

В настоящее время в республике действует мораторий на смертную казнь. 17 декабря 2003 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о введении бессрочного моратория на исполнение приговоров к смертной казни до решения вопроса об ее отмене. Указ вступил в силу с 1 января 2004 года.