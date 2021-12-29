Баку передал Еревану гражданина, задержанного на подконтрольной ВС Азербайджана территории

БАКУ, 29 декабря. /ТАСС/. Азербайджан передал армянской стороне гражданина, который заблудился и перешел на территорию, контролируемую азербайджанскими военными. Об этом сообщила в среду Госкомиссия республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

"29 декабря гражданское лицо Вердян Армен Абрикович, заблудившись, перешел на территорию, контролируемую азербайджанскими военнослужащими. Оставаясь приверженным принципам гуманизма, Азербайджан передал его Армении", - говорится в сообщении.

4 и 19 декабря Азербайджан передал Армении 20 армянских военнослужащих, которые были задержаны во время боестолкновений на границе двух стран 16 ноября.