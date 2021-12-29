В ДНР заявили, что Украина активно препятствует работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе

ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины в минувшие сутки препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе 11 населенных пунктов. Об этом в среду сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ. Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 30-й, 95-й, 25-й и 36-й бригад для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полетов БПЛА СММ ОБСЕ в районах населенных пунктов: Варваровка, Константиновка, Приволье, Сергеевка, Майорск, Торецкое, Новая Полтавка, Староварваровка, Яковлевка, Лебединское и Новолуганское противник применил станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласно которым сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения сторон конфликта. Только СММ ОБСЕ на Украине может применять БПЛА в рамках своей деятельности. В то же время республики Донбасса и Украина периодически обвиняют друг друга в препятствовании деятельности мониторинговой миссии.