Лукашенко считает, что страны СНГ сделали большой шаг в сторону единства

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны СНГ сделали большой шаг в сторону единства при решении актуальных вопросов. Об этом сообщило в среду агентство БелТА.

"Поведение всех нас - глав государств - свидетельство о том, что мы понимаем, что происходит. Люди понимают в наших государствах. И очень большой крен - я уже человек опытный в этом плане - произошел в сторону нашего единения - вместе решать вопросы", - заявил белорусский лидер на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Он добавил, что прошедший накануне неформальный саммит СНГ был очень хорошим и теплым мероприятием. "Мы еще раз увидели, что руководители постсоветских республик, и Беларусь в том числе, прекрасно понимают ситуацию, которая вокруг нас, и разобрались во всех хитросплетениях мировой политики. Благодаря России. Конечно, России достается всегда и досталось от этого. Но вы показали этим самым свою надежность", - сказал Лукашенко.