Мамытов в новом созыве парламента Киргизии вновь избран спикером

БИШКЕК, 29 декабря. /ТАСС/. Депутат от провластной партии "Ынтымак" Талант Мамытов в среду в новом созыве парламента Киргизии вновь избран на пост спикера. Об этом сообщила пресс-служба киргизского законодательного органа.

В среду парламент Киргизии в новом составе приступил к работе.

"На должность торага (председателя парламента) были представлены две кандидатуры: от фракции "Ынтымак" Мамытов Талант Турдумаматович, от фракции "Бутун Кыргызстан" Мадумаров Адахан Кимсанбаевич, - говорится в сообщении. - Председатель счетной комиссии Талайбек Масабиров отметил, что по итогам тайного голосования с использованием бюллетеней за кандидатуру депутата Таланта Мамытова проголосовали 63 депутата. Кандидатуру Адахана Мадумарова поддержали 10 депутатов. Принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша".