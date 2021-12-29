Украинцы назвали Зеленского политиком года, разочарованием года и мемом года

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский стал одновременно политиком года в стране, разочарованием года и мемом года. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного совместно фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и социологической службой "Центра Разумкова".

"Второй год подряд президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинги "Политик года" и "Разочарование года". Правда, в обоих случаях заметен рост показателей. В этом году Зеленского назвали политиком года 17%, тогда как в 2020-м - 14,8%. С другой стороны, 45% опрошенных назвали именно Зеленского разочарованием года, а в 2020-м 28% считали его неудачником года", - отметили социологи.

В рейтинге "Политик года" второе место занял экс-президент Украины Петр Порошенко с результатом 8,1%, а третье - экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков с 8%. Сопредседателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрия Бойко политиком года назвали 3,7%. В то же время разочарованием года Порошенко посчитали 8,5% респондентов, а Разумкова - 3%.

Зеленский также возглавил украинский рейтинг "Человек года" в масштабах всего мира, таковым его посчитали 8,5%. На втором месте оказался Порошенко с 3,6%, на третьем Разумков - 3,3%. Им удалось обойти экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, которую посчитали человеком года 3,1% опрошенных, предпринимателя из США Илона Макса (3%) и американского лидера Джо Байдена (2,7%).

Украинский лидер возглавил еще один рейтинг - "Мем года". "5,2% опрошенных мемом года назвали пресс-конференцию Владимира Зеленского, а еще 3,4% - самого Владимира Зеленского", - проинформировали социологи.

Исследование проводилось с 17 по 22 декабря во всех регионах Украины. В нем приняли участие 2 018 человек. Статистическая погрешность составляет 2,3%.