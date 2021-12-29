От действий ВС Украины с начала года погибли 20 военнослужащих ЛНР и один гражданский

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Один мирный житель и 20 военнослужащих Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) стали жертвами украинских силовиков с начала текущего года. Об этом сообщило в среду представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате вооруженной агрессии Украины против жителей республики за год погиб один и ранены 13 мирных жителей. <...> погибли 20 защитников республики, и 8 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - цитирует сообщение агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

В представительстве ЛНР в СЦКК добавили, что за это время в результате обстрелов территории республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было разрушено и повреждено 111 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. В частности, уточнили в представительстве, только по школе в Золотом-5 восемь раз открывали огонь.

"В нарушение линии отвода за 2021 год зафиксировано 116 единиц украинской техники. Кроме того, ВСУ продолжают размещать вооружение в жилых районах: вне выделенных мест хранения зафиксировано 359 единиц техники", - добавили в представительстве. Там также напомнили, что наблюдатели Специализированной мониторинговой миссии ОБСЕ в течение года 127 раз фиксировали нахождение военных ВСУ, а также пяти единиц техники в пределах участка разведения сил и средств у Золотого. Кроме того, в отчетах миссии ОБСЕ фиксировалось три факта продления траншей со стороны ВСУ. "Все это является грубым нарушением достигнутых договоренностей, подписанных украинской стороной", - подчеркнули представители ЛНР в СЦКК.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). В зонах разведения у Золотого и Петровского неоднократно выявлялись случаи размещения Киевом личного состава и военной техники.

Обострение ситуации в Донбассе

В Донбассе с конца февраля, несмотря на действие дополнительных мер по контролю за перемирием, возобновились интенсивные перестрелки. Ситуация обострилась после захвата 13 октября украинскими силовиками офицера представительства ЛНР в СЦКК. В Донецкой и Луганской народных республиках отмечают, что Киев целенаправленно провоцирует эскалацию конфликта.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.