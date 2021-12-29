Киев не будет признавать паспорта России, выданные жителям Донбасса и Крыма

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Украина считает незаконной выдачу жителям Крыма и неподконтрольных ей территорий Донбасса паспортов Российской Федерации и не будет их признавать. Об этом в среду заявила вице-премьер Украины, министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук на пресс-конференции.

"Мы понимаем, что это незаконно, и мы об этом заявляли. Украина не будет признавать паспорта Российской Федерации, выданные таким образом. Это не тот способ который предусмотрен действующим украинским законодательством, и он [происходит] в нарушение международных соглашений", - утверждала она.