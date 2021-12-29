AFP: Нигер высылает руандийцев, занимавших в Руанде высокие посты в период геноцида

ПРЕТОРИЯ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Нигера приняли решение о высылке из страны группы руандийцев, занимавших высокие государственные и военные посты во время геноцида народности тутси в 1994 году на территории Руанды. Об этом сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на распоряжение министра внутренних дел и децентрализации Нигера Амаду Адаму Сулейя.

"Лица высылаются с территории Нигера по дипломатическим причинам с запретом на постоянное проживание в стране, - говорится в документе. - Они должны покинуть Нигер в течение ближайших семи дней". К распоряжению приложен список из восьми человек, которых касается данная мера. Четверо из высылаемых были осуждены Международным трибуналом по Руанде и отбыли свои сроки, остальные были оправданы судом по обвинениям в причастности к геноциду тутси.

Нигер и ООН подписали 15 ноября текущего года соглашение, согласно которому эта африканская страна примет девять руандийцев, которые находились под присмотром полиции в Танзании после завершения всех судебных разбирательств, связанных с их действиями в Руанде 27 лет назад. Сейчас Нигер высылает восемь человек из данной группы. Куда они направляются, неизвестно.

Геноцид 1994 года

Геноцид в Руанде в 1994 году стал следствием прихода к власти временного правительства, состоящего в основном из представителей народности хуту. Он был направлен против этнического меньшинства - народности тутси, а также против представителей хуту, придерживавшихся умеренных политических взглядов. Менее чем за год в столкновениях между племенами хуту и тутси, по данным ООН, погибли около 800 тыс. человек.

Потерпев поражение и опасаясь судебного преследования, значительная часть бывших военных и правительственных чиновников, ответственных за геноцид, бежала из Руанды со своими семьями в соседние страны, в первую очередь на восток Демократической Республики Конго. Там ими были созданы вооруженные группировки хуту, добивающиеся свержения руандийского правительства.

В 1994 году в Танзании под эгидой ООН для уголовного преследования лиц, ответственных за преступления на территории Руанды, был создан Международный трибунал по Руанде, который просуществовал до 31 декабря 2015 года. За время работы трибунал рассмотрел дела 93 обвиняемых, в числе которых были государственные и политические деятели, офицеры силовых структур, религиозные и общественные лидеры. Ему на смену пришел Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, в компетенцию которого входят и дела, связанные с геноцидом в Руанде.

В самой Руанде действует закон, согласно которому за отрицание геноцида против тутси грозят значительные тюремные сроки.