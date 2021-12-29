Байден 30 декабря намерен созвониться с Путиным

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг планирует провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом телекомпания CNN сообщила в среду со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн.

Байден хочет провести эту беседу, "поскольку считает, что в отношении России ничто не может заменить прямой диалог между лидерами", приводит телекомпания слова представителя СНБ.

Белый дом подтвердил, что Байден рассчитывает провести в четверг телефонный разговор с Путиным. "Президент Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ", - говорится в письменном заявлении Хорн.