Телефонный разговор Байдена с Путиным 30 декабря состоится по инициативе России

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в четверг по инициативе российской стороны. Об этом заявил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Завтра президент Байден поговорит с президентом Путиным по телефону по запросу российской стороны. Президент Байден всегда считает, что не существует замены для прямого диалога и взаимодействия между лидерами. И в особенности это так, когда речь идет о России и его взаимодействии с президентом Путиным", - сказал он.

Байден заявит Путину в четверг, что есть дипломатический путь урегулирования напряженности вокруг Украины. "Президент Байден в разговоре с президентом Путиным ясно заявит, что мы готовы к дипломатии и дипломатическому пути вперед, но также готовы отреагировать, если Россия решит вторгнуться на Украину", - сказал он.

Байден заявит Путину в четверг, что для прогресса на переговорах по безопасности нужна деэскалация вокруг Украины.

Байден считает, что логично организовывать сейчас контакты между РФ и США на высшем уровне.