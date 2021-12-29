США готовы расширить военную помощь Киеву в случае "агрессии" России

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. США будут готовы принять ответные меры, в том числе расширить военную помощь Киеву, "в случае вторжения" РФ на Украину. Об этом заявил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

По его словам, США "готовы ответить в случае, если Россия предпримет вторжение на Украину" в том числе при помощи санкций против российской экономической и финансовой систем, а также за счет укрепления позиций НАТО на восточном направлении. "Мы также готовы увеличить военную помощь Украине для защиты ее территории и ответных действий на возможную российскую оккупацию в случае вторжения", - указал представитель американской администрации.