США не ожидают, что Путин и Байден примут участие в переговорах по безопасности в Женеве

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не ожидают, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден примут участие в предстоящих российско-американских переговорах по гарантиям безопасности в Женеве. Об этом заявил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

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"Не ожидается, что президент Байден и президент Путин будут участвовать в переговорах в Женеве", - сказал он. "Делегацию на диалоге по стратегической стабильности будут возглавлять [представители] Госдепартамента, как это было на предыдущих встречах", - добавил американский чиновник.

По его словам, Байден намерен заявить, что Вашингтон в диалоге по безопасности с Москвой будет координировать шаги с союзниками. "Президент Байден, когда будет говорить с президентом Путиным, ясно даст понять, что мы продолжим тесно координироваться с нашими союзниками и партнерами по всем этим вопросам", - сказал он.

Соединенные Штаты не намерены обнародовать свои обеспокоенности в области безопасности, как сделала Россия, и выступают за достижение большего прогресса в ходе переговоров за закрытыми дверям.

"Наша точка зрения заключается в том, что мы можем достичь большего прогресса за переговорным столом с друг другом, за закрытыми дверями, а также в рамках тесных консультаций с союзниками и партнерами, - сказал чиновник. - У нас нет сейчас планов обнародовать проект соглашения, как поступила Россия".

"Я не могу говорить о том, почему российская сторона запросила этот телефонный разговор (президентов двух стран 30 декабря - прим. ТАСС)", - добавил он.

Как сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, телефонный разговор президентов РФ и США запланирован на поздний вечер четверга.