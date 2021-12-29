Оппозиция Украины обвинила Зеленского в нарушении конституции указом о санкциях против ТВ

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский нарушил девять статей конституции страны, подписав указ о введении в действие санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против телеканалов "Первый независимый" и UkrLive. Об этом заявил в среду депутат парламента Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Загородний.

"Вчерашний указ президента Украины о введении санкций против двух телеканалов - "Первого независимого" и UkrLive - это очередное подтверждение беззакония в нашей стране", - считает Загородний, заявление которого опубликовано на сайте ОПЖЗ. "Когда я прочел указ президента Украины и дополнение к нему, то открыл Конституцию и сразу насчитал нарушение девяти статей", - продолжил депутат.

"Это статьи, которые касаются нарушения свободы слова, того, что цензура запрещена. Статья 15 лишение граждан Украины права на работу, так как этот указ президента лишает журналистов права на работу и выполнение своих профессиональных обязанностей", - добавил Загородний. "Также нарушение статьи 104 - это присяга президента Украины, где он гарантировал свободу слова. Нарушение статьи 107, где определены полномочия СНБО и где нет такой функции, чтобы СНБО подменял собой судебные заседания", - считает депутат.

"Мне кажется, что вся украинская власть во главе с президентом Зеленским уже потеряла разум и творит беззаконие в нашей стране", сказал Загородний.

Зеленский ввел во вторник в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о наложении санкций на три компании: медиахолдинг "Новости" депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака, в который входят оппозиционные каналы "112 Украина", "Ньюсуан" и "Зик", ООО "Тайм медиа", то есть телеканал "Первый независимый", ООО "Телепростир", то есть телеканал Ukrlive. Последние два принадлежат депутату Рады от ОПЗЖ Нестору Шуфричу. Меры введены на пять лет и фактически являются запретом работы телеканалов. Украинские провайдеры уже начали блокировать их вещание.

В феврале Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и "Зик" и к их владельцу Козаку - соратнику главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука - санкций сроком на пять лет. Телеканалы тогда заявили, что считают указ политической расправой, а партия ОПЗЖ назвала его актом узурпации власти. После закрытия каналов журналисты создали новый канал - "Первый независимый". Он начал вещание 26 февраля. Следуя указанию властей, через час после начала эфира провайдеры отключили спутниковое вещание. 9 ноября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск о незаконности отключения телеканала "Первый независимый" и разрешил возобновить его спутниковое вещание.