Американский чиновник уверен, что Путин и Байден обсудят 30 декабря переговоры с Ираном

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден наверняка рассмотрят в ходе своей запланированной на четверг беседы по телефону в том числе ход переговоров с Ираном. Об этом сообщил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящему 30 декабря разговору Путина и Байдена, представитель американской администрации высокого ранга.

"Что касается Ирана, то лидеры достаточно продолжительно обсуждали эту тему, когда провели видеозвонок пару недель назад. Считаю, что они, вероятно, обсудят это завтра с учетом продолжающихся переговоров в Вене", - сказал данный представитель исполнительной ветви власти США. Упомянутые им переговоры Путина и Байдена по видеосвязи состоялись 7 декабря. Та беседа глав государств продолжалась два часа. Преобладающей темой стала тогда ситуация вокруг Украины. Кроме того, лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

"США, наши европейские партнеры и россияне очень тесно координируют [действия] в Вене, в действительности работают в Вене вместе очень конструктивно, - подчеркнул ведущий брифинга. - Так что, думаю, президенты захотят сверить часы, убедиться, что мы можем укрепить тесную координацию [действий], имеющую место в рамках процесса "пять плюс один".

На встречах в столице Австрии обсуждаются перспективы полного возвращения к соблюдению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Эта договоренность была подписана с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном в Вене переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля.