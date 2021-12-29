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Вучич сказал, что не выдержал бы общения с журналистами четыре часа подряд как Путин

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента Сербии прошла 29 декабря

БЕЛГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не смог бы как его российский коллега президент России Владимир Путин общаться с прессой четыре часа подряд.

"У меня есть силы разговаривать с народом четыре часа, но вряд ли я смогу выдержать на пресс-конференции четыре часа, я не Путин, так что, если можно чуть короче, будет еще время", - сказал Вучич в среду на ежегодной итоговой пресс-конференции после часа общения с журналистами.

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина прошла 23 декабря в семнадцатый раз. Мероприятие продлилось 3 часа 56 минут.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, Александар
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