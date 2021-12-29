СМИ: самолет-разведчик США впервые пролетел над востоком Украины для сбора данных

ТАСС, 29 декабря. Самолет ВВС США E-8C J-star компании Northrop Grumman E-8C Joint Surveillance Target Attack Radar System, JSTARS совершил первый полет над восточной территорией Украины. Самолет выполнял разведывательную миссию, собирая информацию о ситуации на земле, сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на представителя Европейского командования ВС США.

По его информации, самолет-разведчик совершил полет в понедельник с разрешения украинских властей и не пересек границы Донецкой и Луганской народных республик.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.