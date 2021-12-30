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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Блинкен обсудил с главами МИД Франции, ФРГ и Британии координацию по Украине и России

Стороны также затронули темы иранской ядерной программы, отношений Литвы с Китаем и ситуации в Ливии
Госсекретарь США Энтони Блинкен Evelyn Hockstein/Pool via AP
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Госсекретарь США Энтони Блинкен
© Evelyn Hockstein/Pool via AP

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главами МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, ФРГ Анналеной Бербок и Великобритании Элизабет Трасс координацию подходов к ситуации вокруг Украины и совместный ответ в случае "дальнейшей агрессии" со стороны России. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

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"Они обсудили важность продолжения координации для сдерживания любой дальнейшей агрессии России против Украины и подтвердили существование консенсуса среди союзников и партнеров относительно того, чтобы обеспечить масштабные последствия и серьезный ущерб для России за подобные действия", - говорится в тексте.

"Госсекретарь и его коллеги также обсудили общую обеспокоенность относительно темпов развития иранской ядерной программы на фоне того, что у Тегерана остается все меньше времени для возвращения в СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе]", - сообщил также Прайс. Он отметил, что были затронуты также темы отношений Литвы с Китаем и ситуации с организацией выборов в Ливии.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаСШАИранЛитваРоссияКитайЛивияСитуация вокруг ядерной программы ИранаЛе Дриан, Жан-ИвТрасс, Лиз
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