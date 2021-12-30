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Бербок обсудила с коллегами из Франции, США и Великобритании будущие форматы диалога с РФ

БЕРЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обсудила с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главами МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Великобритании Элизабет Трасс ситуацию вокруг Украины и предстоящие форматы диалога с Россией. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ФРГ, размещенном в четверг на его странице в Twitter.

"Сегодня вечером министр иностранных дел [ФРГ] Анналена Бербок обменялась мнениями со своими коллегами [из Франции] Жан-Ивом Ле Дрианом, [Великобритании] Элизабет Трасс и госсекретарем [США] Энтони Блинкеном о ситуации вокруг границы с Украиной и предстоящих форматах диалога с Россией", - отмечается в сообщении.

Теги
УкраинаСШАГерманияРоссияФранцияЛе Дриан, Жан-ИвБлинкен, ЭнтониТрасс, Лиз
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