Посол КНР: встреча лидеров РФ и Китая на Играх пресечет попытки США политизировать спорт

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй полагает, что предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на зимней Олимпиаде в Пекине позволит пресечь попытки США и Запада политизировать спорт. Об этом посол заявил в интервью газете "Известия" , опубликованном в четверг.

"В сфере гуманитарного сотрудничества предстоящая встреча на зимних Олимпийских играх между главами Китая и России позволит пресечь попытки США и Запада политизировать спорт на зимних Играх в Сочи и Пекине. Обе стороны продолжат использовать проведение китайско-российских годов спортивных обменов в 2022-2023 годах как возможность углубить сотрудничество в области спорта и других гуманитарных обменов и продемонстрировать противодействие двух стран политизации спорта и иностранному вмешательству", - сказал дипломат.

По мнению посла, предстоящая встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина указывает как на их крепкую личную дружбу, так и на сильную внутреннюю динамику и независимые ценности отношений России и Китая.

"Мы с большим нетерпением ждем встречи на зимней Олимпиаде руководителей двух государств, которая, по нашему мнению, откроет новую главу в развитии российско-китайских отношений в постэпидемический период", - сказал посол. Он также отметил, что Китай и Россия являются друг для друга стратегическими опорами. По его словам, стороны всегда придерживаются четырех важных консенсусов взаимной поддержки, а также совместно противостоят политическим планам, противоречащим общечеловеческим ценностям и тенденциям мирового развития. Как он уточнил, это также касается политизации олимпийского движения и спорта.

"Официальные лица отдельных стран, не получив приглашений, стали заявлять, что не поедут на Олимпиаду. Цель состоит в том, чтобы угодить своим собственным антикитайским силам, опорочить имидж КНР и добиться личной политической выгоды", - заявил посол, подчеркнув, что подобные действия не повлияют ни на успех мероприятия, ни на то, с каким нетерпением международное сообщество ждет его проведения.

"Игры в Пекине - это глобальное событие для спортсменов и любителей зимних видов спорта, а не сцена для шоу политиков, преследующих свои цели", - добавил посол. Как он отметил, помимо демонстрации безопасного и захватывающего олимпийского мероприятия, Китай также активно постарается привнести еще больший вклад в международное олимпийское дело. По его словам, ряд лидеров государств, глав правительств, а также членов королевских семей уже зарегистрировались для посещения зимних Олимпийских игр, Китай приветствует их решение.