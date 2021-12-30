Блинкен призвал освободить задержанных в Гонконге руководителей издания Stand News

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность задержанием в Гонконге семи бывших и действующих руководителей оппозиционного интернет-издания Stand News и призвал освободить их. Текст его заявления распространила пресс-служба Госдепартамента.

"Мы призываем КНР и власти Гонконга прекратить преследование свободных и независимых СМИ Гонконга и незамедлительно освободить тех журналистов и руководителей СМИ, которые были несправедливо задержаны и которым были предъявлены обвинения", - написал он.

"Заставляя замолчать независимые СМИ, КНР и местные власти подрывают доверие к Гонконгу и его жизнеспособность", - убежден глава американской дипломатии.

29 декабря свыше сотни полицейских на основании судебного ордера провели обыски в офисе Stand News, изъяв компьютеры, документацию и журналистские материалы. Одновременно были задержаны семь бывших и действующих руководителей этого онлайн-издания, в квартирах которых тоже прошли обыски. Они подозреваются в сговоре с целью публикации подстрекательских материалов, которые, как утверждается, направлены на разжигание ненависти и насилия в обществе.

Основанный в 2014 году Stand News является новостным порталом на китайском языке, который критикует действия властей. Это издание выступало в поддержку участников массовых антиправительственных протестов 2019 года.